Teaduse lühiuudised

NATO katsetab uut süsteemi lõhkeainete avastamiseks

NATO uue projekti eesmärk on avastada lõhkeaineid ja relvi avalikes kohtades. Dexteriks nimetatud lahendus kasutab aastakümnete jooksul saadud kogemusi rünnakute uurimisel ühistranspordis ja muudes avalikes kohtades. Dexter ühendab anduri- ja tarkvaratehnoloogiaid, et pakkuda reaalajas andmeid politseile või turvameestele, kes jälgivad reisijaid avalikus ruumis liitreaalsuse prillidega. Radarisüsteem toodab kõrge eraldusvõimega 2D- ja 3D-kujutisi, mis tõstavad relvad punaselt esile, samas kui teine, ​​laserit kasutav süsteem suudab tuvastada lõhkeainete jälgi. Viimase kuu katsetuste jooksul on need kaks süsteemi suutnud sajaprotsendiliselt tuvastada inimesi, kelle kehal on lõhkeaine jälgi või kes kannavad peidetud relvi. Katsed suuremate rahvahulkadega andsid tulemuseks üle 99-protsendise avastamistäpsuse. AFP/BNS