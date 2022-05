Palgid jäävadki metsa - 3D puiduprinteriga saab välja printida igasuguseid kunstpuidust asju

Reguleerides teatud kasvuprotsessis kasutatavaid kemikaale, saab täpselt kontrollida saadud taimse materjali füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi, nagu jäikus ja tihedus ning tekitada struktuuri, mis sarnaneb tavalisele looduslikule puidule. 3D bioprinteriga võib aga kasvatada taimset materjali just sellise kuju ja vormiga, mida isegi looduses ei leidu.

«Kogu idee seisneb selles, et taimseid materjale võib kasvatada täpselt sellises vormis nagu vaja, nii et ei pea pärast tootmises midagi saagima, mis vähendab oluliselt kulutatavat energiat ja jäätmete hulka. Kolmemõõtmeliste struktuuride kasvatamises on palju potentsiaali,» ütles materjaliteaduste ajakirjas Materials Today avaldatud teadustöö juhtiv autor Ashley Beckwith.