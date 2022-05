NÄDALA TEADUS ⟩ Ene-Margit Tiit: perepoliitika aitab sündimust suurendada vaid piiratud ulatuses

Kõige tavalisem sündimuse näitaja, mida kasutatakse niihästi riikide võrdlemisel kui ka mingi perioodi suundumuse iseloomustamiseks, on summaarne sündimuskordaja (total fertility rate – TFR), mis näitab, mitu last sünnitaks naine keskmiselt oma elu jooksul, kui sündimuskäitumine riigis jääks naise kogu viljaka ea (s.o u 30 aasta) jooksul muutumatuks. Sündimuskordaja väärtust 2,1 loetakse traditsiooniliselt taastetasemeks. Taastetase on olukord, kus vastsündinud asendavad surnuid. Miks just 2,1? Arvesse on võetud samuti noorte naiste ja imikute suremus ning eeldatakse, et olud ei muutu. Tõenäoliselt tagab tänapäeva arenenud riikides rahvastiku taastumise ka veidi madalam sündimuskordaja, nt 2,06.