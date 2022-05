Vaba Akadeemia loeng ⟩ Niilo Kaldalu: «Kuidas muuta geene ja ümber korraldada DNA-d »​​

Aastatuhandete vältel on inimene oma soovide järgi muutnud loodust, sealhulgas pärilikkust. Seda on tehtud koduloomi ja kultuurtaimi aretades, ilma et midagi teataks DNA-st. Kui avastati, et DNA on päriliku info kandja, hakkasid arenema ka meetodid selle uurimiseks ja sihipäraseks muutmiseks. Tekkis tehniline võimekus luua muudetud geenidega organisme (GMO-sid). Samal ajal algasid tulised vaidlused, kas selliseid katseid tohib teha, kas GMOde kasutamist ja kasvatamist peab reguleerima ja kuidas? Avalikkuses tekkis uus poliitiliselt laetud teema. Viimaste aastate avastused (CRISPR) lubavad revolutsiooni muudetud geenidega organismide loomises.