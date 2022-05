Eesti teadusagentuur toetab Ukraina teadlasi

Eesti teadusagentuuril on valminud kaks toetusmeedet Eestisse saabuvatele Ukraina teadlastele . Üks neist võimaldab teadlastel tutvuda Eesti ülikoolides tehtava teadustööga ning end ametialaselt täiendada, teise eraldi meetme abil saab Ukraina teadlasi kaasata käimasolevatesse uurimisprojektidesse.

Teadusagentuuri toel saavad ülikoolid kaasata Ukraina sõjapõgenikust teadlase käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti uurimisrühma. Teadlane peab alustama tööd 2022. aasta jooksul ning toetuse periood on kuni kuus kuud. Ühte projekti võib kaasata mitu teadlast.

Lisaks toetab Teadusagentuur Eestisse saabunud Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides - kuni kolm kuud. Stažeerimise eesmärk on tutvustada Eesti ülikoolides toimuva teadus- ja õppetöö korraldust ning avardada Ukraina teadlaste võimalusi end ametialaselt täiendada.

Stažeerimist toetav meede algab mais ja kestab 2022. aasta lõpuni. Toetust saavad taotleda kõik Eesti ülikoolid ning teadusagentuur kompenseerib stažööri tööjõukulu koos tööjõumaksudega kuni kolme kuu ulatuses. Kokku toetatakse kuni 50 stažööri palkamist, positsioonid jaotatakse proportsionaalselt kõigi Eesti ülikoolide vahel. Toetus kehtib ka tagasiulatuvalt kuni 24. veebruarini 2022, see tähendab neile sõjapõgenikest teadlastele, kes on juba asunud siinse teaduskorraldusega tutvuma.

«Soovime pakkuda Ukraina teadlastele võimaluse oma tööd jätkata ning soodustada laiemalt koostööd Eesti kolleegidega. Teadusagentuur on varemgi toetanud Ukraina lõimumist Euroopa teadusruumiga ja meile on oluline, et saame Ukraina inimestele ja teaduskorraldussüsteemile ka praeguses olukorras toeks olla,» rääkis Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma.