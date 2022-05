Teaduse lühiuudised

Linna kuju määrab sealse sademeterohkuse

Ringikujulistes linnades on rohkem vihma kui kandilistes, kuid kõige vähem vihma on hoopis kolmnurksetes linnades. Selline järeldus värskest modelleerimisuuringust võib anda linnaplaneerijatele näpunäiteid, kuidas kliimamuutuse mõjudega kohaneda. Tavaliselt tekib vihmasadu, kui kaks erinevat õhumassi omavahel kohtuvad. Ringikujuline linn võimaldab kõikidest suundadest tulevatel õhumassidel linna keskmesse koonduda, luues seeläbi segunemisala, mille tõttu tekib konvektsioon ja vihm. Muu kujuga linnade, näiteks kolmnurga- või ruudukujuliste puhul kohtuvad nurkadest sisenevad õhumassid varakult ja tarbivad energiat enne, kui nad kesklinna jõuavad. New Scientist