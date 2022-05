VÄRSKE ÜLEVAADE ⟩ Euroopa kalapopulatsioone rõhuvad ülepüük ja kliimamuutused

F. Hecker via www.imago-images.de

Teisipäeval avaldas Prantsuse merekasutuse uurimise instituut koos partneritega ülevaate Euroopa kalapopulatsioonide seisundist. Aruandest selgub, et kuigi ülepüük on vähenenud, on edasiminek piirkonniti ebaühtlane ning oleme ELi ühise kalanduspoliitika 2020. aasta eesmärgist sajaprotsendiliselt kestlikku kalapüüki harrastada veel kaugel.