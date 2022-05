NEW SCIENTIST ⟩ Järgmine suur päikesetorm võib ootamatult Interneti minema pühkida

Kõik sai alguse sellest, et päikesest paiskus meie suunas hiiglaslik magnetiseeritud gaasipilv, mida nimetatakse koronaalse massi väljapaiskumiseks. See ei olnud aga veel suurim mure. Muidugi võivad päikesetormid Maa atmosfääri mõjutada, põhjustades selle paisumist ja niimoodi madalalt lendavate satelliitide alla kukkumist, kuid kõik esialgsed mõõtmised viitasid seekord ainult kergetele tagajärgedele. Elektrivõrgud ja satelliidid võivad pisut tõrkuda ning kõrgematel laiuskraadidel saavad taevavaatlejad nautida virmalisi, kuid see pole veel midagi tõsist.