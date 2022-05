NEW SCIENTIST ⟩ G-punkt ei ole mingi salapärane nupuke

Mis sundis teid seda raamatut kirjutama?

Kirjutasin toona palju naistest teaduse ajaloos. Lood naistest, kelle osalemist mõnedes teadusvaldkondades oli takistatud, kerkisid üha uuesti ja uuesti pinnale. Samal ajal olid õhus küsimused nii naiste kui teiste inimeste, kellel on emakas ja munasarjad, kehade kohta. Päriselt ei püüdnud vastuseid leida nendele küsimustele aga keegi. Siis sain ma aru: petlikult lihtne põhjus, miks seda ei tehtud, oli see, et naisi lihtsalt uuringutesse ei kaasatud.

Kuidas te need ajalooraamatutest välja jäänud uskumatud lood üles leidsite?

Üks raamatu süngemaid osi käsitleb tupepeegli arengulugu ja James Marion Simsi. On hästi teada, et tema näol oli tegu USA lõunaosariikide orjapidajaga, kes oma saavutused suures osas mustanahalistele naisorjadele võlgneb. Sellega asi muidugi ei piirdu – tegin koostööd ajaloolastega, kellel oli õnnestunud mõnede naiste lood kokku koguda. Need lood olid Betsy, Lucy ja Anarcha omad. Deirdre Cooper Owens on ajaloolane, kes ütleb, et naistest ja teistest said kirurgilised assistendid, kes lõpuks teadsid uuristest (avad põie seinte ja tupe vahel, mis võivad tekkida pärast pikka või rasket sünnitust) sama palju kui ükskõik milline arst. Nad said kõik need meditsiiniteadmised ja võimalik, et aitasid nendega hiljem ka oma kogukondi. Minu jaoks sai just see tõeliseks paradigmanihkeks.

Olin šokeeritud, kui lugesin 1950. aastatel tehtud katsetest, kus tupeinfektsiooniga naiste mikrobioom siirdati rasedatele naistele. Oli ka teisi näiteid, kus naisekeha tajuti kui midagi, mis oli lihtsalt teistele vabalt kasutada. Kas tunnete, et selline suhtumine on muutumas?