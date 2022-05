Luksemburgis toodetakse liivast päikesepaneele, tehnoloogiat saab kasutada ka teistel planeetidel

Ühest otsast liiv sisse, teisest otsast päikesepaneelid välja, nii lihtne see pealtnäha ongi.

Kõrbes asuv mitme merekonteineri suurune roomav vabrik imeb liiva ja sülgab välja päikesepaneele. Luksemburgis on selline ettevõte, kelle ambitsioon on esialgu oma lahendusega Maa kõrbed vallutada, siis liikuda Kuule ja edasi juba päikesesüsteemi kaugematele planeetidele. Nende tehnoloogia - pinnasest päikesepaneelide tootmine - sobib just selleks.