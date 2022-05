Eesti liigub hoonete nullheite suunas, vaid väiksemad eramajad kipuvad tempost maha jääma

Hoonete energiatõhususe parandamine on üks põhiline tegevus, mis aitab süsinikdioksiidi heitkoguste ja energiakulude vähendamisel. Eesti teadlaste värske uurimistöö tõi selles osas Eesti kohta ühe positiivse sõnumi – meie senised energiatõhususe pingutused on olnud valdavalt piisavalt head, et hoida piisavat tempot 2050. aastaks seatud süsinikuneutraalse hoonefondi eesmärgi saavutamiseks.

Just sellisele tulemusele jõudsid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Martin Thalfeldt, Juri Belikov, Jarek Kurnitski, Eduard Petlenkov ja Andrea Ferrantelli ajakirjas IEEE Access ilmunud teadusartiklis.

Uued skaalad toovad muutuse

Selgus, et see hea tulemus ei käi siiski kõigi hoonete kohta.

«Erandiks on väikeelamud pindalaga alla 220 ruutmeetri, millele kehtivad leebemad energiatõhususe nõuded ja mille rekonstrueerimise toetusi pakutakse veel suhteliselt piiratud mahus,» ütles liginullenergiahoonete uurimisrühma abiprofessor Martin Thalfeldt. See tähendab, kui Eesti soovib jõuda seatud eesmärgini, tuleb jätkata järk-järgulist uute hoonete energiatõhususe nõuete karmistamist ning tagada hoonete täielikku rekonstrueerimist soodustavad lahendused. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata väikeelamutele, mille osas hetkel olulist progressi pole olnud.

Praegu on Eestis parim energiatõhususklass A ning see on ka uute hoonete miinimumnõue. Energiatõhususe skaalal puudub aga klass, mida ambitsioonikamate projektide puhul sihiks võiks võtta.

Ilmselt ei pääse suuremad hooned nullheite saavutamiseks ise energia tootmisest. Pildil päikesepaneelid Klaabu lasteaia katusel. Foto: Sille Annuk

Hoonete energiatõhususe direktiivi viimaste muudatusettepanekutega nõutakse ka hoonete energiatõhususe skaalade arendamist.

«Uued skaalad peaks ühtlaselt katma kogu hoonefondi nii, et ühes otsas on nullheitega ehitis ja kõige kehvemasse ehk G energiatõhususklassi jäävad 15 protsenti kõige rohkem energiat raiskavad hooned. Meie töö lubab lihtsasti need skaalad Eesti jaoks välja töötada ja tuvastada hoonefondi see osa, mis tuleks kõigepealt rekonstrueerida,» selgitab Thalfeldt.

Olemasolevatest hoonetest peavad saama liginullenergiahooned, et saavutada süsinikuneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks.

Teadusrühma liige Juri Belikov lisab, et tema jaoks oli kõige huvitavam osa see, millist mõju avaldas Covid ehitussektorile, sh võrreldes 2020. aastale eelnenud ja järgnenud aastaga. See leiab teadustöös eraldi käsitlemist.

Ehitisregister aitas teha põhjaliku analüüsi

Tänu Eesti ehitisregistri ulatuslikule andmebaasile oli võimalik esimest korda teha sellises mahus analüüsi, ehkki uuring hõlmas ainult neid hooneid, millele on väljastatud energiamärgis.

Samas ongi suureks probleemiks raskused info saamisel olemasolevate hoonete kohta, sest tihti on ainsateks saadaolevateks andmeteks «aastane kogutarbimine».

Ka nõukogudeaegsed paneelmajad peavad 2050. aastaks, kui need siis veel elamiskõlblikud on, saama nullenergia märgise. Pildil Mõisavahe tänava kortermajad. Foto: Margus Ansu

«Paraku leidub palju hooneid, mille energiatarbimise osas puudub ülevaade,» nendib Thalfeldt, kelle sõnul oli nende töö üks osa Targa Linna kompetentsikeskuse pilootprojektist Digiaudit. Viimase eesmärk on arendada meetodeid automaatselt hoonete energiakasutuse hindamiseks ning uuring võimaldab automaatselt hinnata ka iga hoone energiakasutust, võrreldes ülejäänud sama tüüpi hoonetega.

Kui õnnestub ühisesse andmebaasi saada usaldusväärne info hoonete kohta ja nende pidevalt uuenevad energiatarbimise andmed, siis arendatud meetodid lubaks juba jooksvalt hinnata kõigi hoonete energiatõhusust ning seda, kuidas liigutakse seatud energiatõhususe eesmärkide suunas.