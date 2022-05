Teaduse lühiuudised

IBMi isejuhtiv laev katkestas teise Atlandi-ületuse

IBMi tehisintellektiga juhitav ja päikeseenergial töötav meeskonnata laev Mayflower oli juba teist korda üksinda teel üle Atlandi ookeani, kui pardaandurid hakkasid andma hoiatusi ja laev kaldus kursilt kõrvale. Nagu raporteerib laeva «AI kapten» Twitteris, oli esialgne põhjus avariikaitsme väljalülitumine. Samas tehisintellekti tööd see ei seganud. Assooridel tangiti laev uuesti, kontrolliti süsteemid üle ja alus stardib niipea, kui ilm lubab, kolmandale katsele, et Ameerikasse jõuda. Laeva põhieesmärk on koguda andmeid ookeani kohta, et seda kaitsta. PM