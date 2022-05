«Vahtraninaga» saab pool tundi lennata, kui mootor külge panna

«Vahtraninad» on vahtraseemned, mis varustatud ühe tiivaga, et emapuust võimalikult kaugele liuelda. Tavaliselt kipub see langemine kestma vaid mõnikümmend sekundit, kuid oma aerodünaamika ja lennuomaduste poolest on see looduses leiduv propeller siiski piisavalt geniaalne, et teadlased otsustasid sama konstruktsiooni droonimootoriga katsetada. Tulemuseks on väike lennumasin, mis püsib õhus muljetavaldavalt kaua.