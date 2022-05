Noored said viimases saates ülesande ehitada Rube Goldbergi masin – seadeldis, mille eesmärk on vajutada nuppu, aga seda pika ja tarbetult keerulise ahelreaktsiooni järel –, mis pidi koosnema 15 elemendist ja jõudma tulemuseni 96 sekundiga. Kuigi üle mitme hooaja jõudsid mõlema finalisti masinad eduka lõpuni, oli Mattiase meeskonna konstruktsioon, kus muuhulgas leidsid koha suhkrukütusel töötav rakett ja poisi judokimono, täpsem, ja nii saigi temast saate 12. hooaja võitja. «Mattias roomas lati alt läbi. Ma tean, et ta on piisavalt võimekas, et ta oleks tegelikult palju paremini saanud,» ei hoia Grete ennast tagasi. «Ega Gretel nüüd ka see viimane ülesanne kõige paremini välja ei tulnud,» paneb Mattias vastu.