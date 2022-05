NEW SCIENTIST ⟩ Maa sisemuses hulbivad müstilised mandrisuurused tükid – mis need on?

Need kaks klimpi on kolossaalsed, mandrite suurused ja katavad peaaegu kolmandiku tuuma ja vahevöö vahelisest alast. Praegu teame ka seda, et need on ümbritsevast ainest palju kuumemad. Kõik nende tükkide juures on ümbritsetud salapäraga alates sellest, millest need võiksid koosneda kuni selleni, kust need on pärit. Lõpuks võiks veel ka küsida, kuidas need meie planeeti tänapäeval mõjutavad.