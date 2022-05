Maa pinnale laiali jaotatud raadioantennide võrk ehk sündmuste horisondi teleskoobi (EHT - event horizon telescope) kogutud andmetest «ilmutati» 800 protsessoriga andmetöötlusarvuti abil pilt mustast august, mis kükitab otse meie Linnutee galaktika keskmes. Sellega on tänaseks ka kindlaks tehtud, et Linnutee keskmes olev massiivne obejekt Sagittarius-A on tõepoolest must auk.