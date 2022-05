Teaduse lühiuudised

Hiinas rajatakse robotite ja 3D-printeriga tammi

Hiinas Qinghai provintsis rajatak­se Kollasele jõele ­hüdroelektrijaama tammi, mille ehitamisel ­kasutatakse esimest korda tehisintellekti, ­roboteid ja 3D-printerit. Ka veoautod, mis materjali ehituseks ette veavad, on isejuhtivad. Mehitamata ekskavaatoreid, veoautosid, buldoosereid, sillutusseadmeid ja teerulle juhib tarkvara. Teadlased ­rõhutavad, et robotiseeritud projektiga saab peale kiiruse ka inimesi eemal hoida ohtlikust, tüütust ja raskest ehitustööst. Projekti juhib tehisintellekt, mis ehitab tammi keha kihthaaval ilma inimeste abita, nagu printides seda kolmemõõtmelise printeriga. Tehisintellekti ­projekti juhib aga inimene, Tsinghua ­Ülikooli teadlane Liu Tianyun, kes on nimetanud seda ehitust esimeseks katseks vabastada inimesed täielikult ­suurtel ehitustel raske füüsilise töö ­tegemisest ning isegi ehitusmasinate juhtimisest. PM