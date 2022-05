NEW SCIENTIST ⟩ Pidurid mootorite asemel muudavad robotkäed palju tõhusamaks

Tavaliselt on robotitel iga liigese jaoks üks või mitu mootorit, mis kontrollivad liikumist, kuid Patrick Lancaster Washingtoni ülikoolist Seattle'is ja tema kolleegid on loonud nende asemele lihtsad pidurid, mis lubavad liigeseid jäigalt paigal hoida või liikumiseks vabastada väga täpsetes asendites, nii et üks mootor saaks ära liigutada terve jäseme, millel on kuni 10 liigest.

Elektrostaatiline pidur, mida selleks kasutatakse, on valmistatud kahest õhukesest metall-lehest, mis on omavahel eraldatud isolatsioonikihiga. Kui lehtedele ei rakendata pinget, liiguvad need vabalt, kuid pinge mõjul tekib plaatide vahel elektrostaatiline külgetõmme, mis kinnitab need tihedalt kokku, nii et hõõrdumine peatab liikumise.