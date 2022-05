NEW SCIENTIST ⟩ Jaapani teadlased soovitavad Tšornobõli kiirgustaset jälgida droonide abil

Kui Vene sõdurid veebruaris Tšornobõli tuumajaama okupeerisid , jäid gammakiirguse taset jälgivad sensorid kiirelt võrguühenduseta ning enamik on seda siiani. Jaama ümber asuval keelualal oli 67 sensorist koosnev võrgustik, mis oli baasjaamaga ühenduses juhtmevabalt. 28 gammakiirguse sensorist koosnev vanem võrk on keskjaamaga ühendatud füüsiliselt.

Olena Pareniuk Ukraina tuumaelektrijaamade ohutusprobleemide instituudist (ISPNPP), kus Tšornobõli uuringuid koordineeritakse, ütleb, et aasta alguses ei olnud vajadust ega plaani sensoreid täiustada. Vahepeal on aga palju muutunud. Vene väed on praeguseks küll taganenud, kuid teadlased ei ole saanud oma laboritesse naasta, sest paljud keelutsoonipiirkonnad on täis maamiine.