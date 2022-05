Rinderiigi iseseisvus: kindralmajor Palm lahkab Eesti kaitsevalmiduse aspekte

Poliitiline konsensus

Teiseks on oluline tõdeda, et demokraatlikus riigis algavad kõik olulised tegevused poliitiliste otsustega. Meie poliitilisel juhtkonnal (president, valitsus, riigikogu) on Eesti sõjalise kaitse kohta suures pildis ja tugevasti üldistades kolm olulist otsusepunkti: millal vägi mobiliseerida, millal kuulutada välja sõda ja millal vägi demobiliseerida.

Need kõik on loomulikult äärmiselt tõsised otsused, mida kindlasti kergekäeliselt ei tohi teha ning võib arvata, et igale sellisele otsusele eelneb ulatuslik poliitiline debatt. Mida parem on meie poliitilise tasandi teadlikkus konkreetsest julgeolekuolukorrast, sõjalise riigikaitse korraldusest ja tegevustest, mis aitavad viia väed täielikku kaitsevalmidusse, seda informeeritum, organiseeritum ja tõhusam tuleb poliitiline debatt ning seda suurem tõenäosus on jõuda konsensusliku ja kiire otsuseni.

Kuna täieliku kaitsevalmiduse saavutamise võib laias laastus jagada kaheks: poliitiline otsustusprotsess ning teisalt eelkõige riigiaparaadi poolne elluviimine, saab kindlalt väita, et kiirem kaitseväe lahinguvalmiduse saavutamine võimaldab sõna otseses mõttes osta aega õigeks ja kaalutletud poliitiliseks otsuseks. Just poliitiline üksmeel võimaldab vastuvõetud otsust ellu viia tõhusamalt ja kiiremini.

«Jo-jo stsenaarium»

Kolmandaks on meie väe kaitsevalmiduse kiirel saavutamisel vastasel väiksem võimalus kasutada niinimetatud «jo-jo stsenaariumi». Taolise stsenaariumi korral üritab vastane sundida meid oma väge jalule tõstma ja seejärel langetab kunstlikult jällegi survet, et meie täieliku lahinguvalmiduse saavutamine tunduks ebaadekvaatse sammu ja liiga jõulise reageerimisena.

Kui mõne aja pärast reservsõjavägi jälle laiali saadetakse, kasvavad taas pinged, mistõttu peab uuesti kaitsevalmidust tõstma. Reservsõjaväe mobiliseerimine ja valmiduses hoidmine on kulukas nii riigi otseste kui ka vähemal määral kaudsete kulude poolest – on ju reservväelased ja sundkoormatud vahendid majandusest eemal. Samuti võib tekkida reaalne oht, et riigi poliitiline juhtkond näib justkui olukorda mittetundva ja ebapädevana.

Loomulikult üritab ründav pool seda tsüklit korrata niikaua, kui kaitsev riik ei suuda eri põhjustel enam reageerida või kuni kaitsev pool nii-öelda iseenda raskuse all kokku kukub. Mida rohkem aega kulub täieliku kaitsevalmiduse saavutamisele ja mida ebapiisavam on poliitiline konsensus, seda suurem vajadus on alustada tegevustega võimalikult vara ja reageerida sõna otseses mõttes iga krõpsu ja iga muudatuse peale julgeolekukeskkonnas.

Kokkuvõttes võib väga üldises mõttes järeldada, et meie jaoks on kiirus vägede reageerimises tihtipeale palju tähtsam kui näiteks konkreetse üksuse tulejõud või väljaõppetase, ning see käib ka meie liitlaste üksuste kohta. Meie kaitseväe põhiülesanne on kaitsta Eestit Eestis, sestap loevad põhiülesande täitmisel ainult need meie ja meie liitlaste väed ja võimed, mille abil saab tegutseda või mõju avaldada Eestis.