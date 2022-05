Eesti teadlane tegi küberkuritegevuse uurimise mudeli, mis toob küberpätid valguse kätte

«See on enam kui Hispaania SKP, kusjuures 1,5 triljonit on veel konservatiivne hinnang,» vihjas värske doktor veelgi mustemale tegelikkusele. Just seepärast keskendus ta oma töös küberkuritegevuse modelleerimisele, et oleks võimalik sellest kuritegevuse liigist tekkivaid hiiglaslikke kahjusid vähendada. Esiteks uuris ta, kui tõsine on küberkuritegevuse probleem ning milline võiks olla see mudel, mis aitaks kuritegusid nii uurida, ennetada kui ka n-ö vastumeetmeid luua.