Leiutati ülikiirelt täislaadiv aku ikka sellesama vana liitiumtehnoloogiaga

Põhiliselt proovib uurimistöö lahendada pigem suurte akude laadimise probleemi, et vähendada näiteks elektriautode laadimisaega ja tuua see sama lühikeseks, nagu on sisepõlemismootoriga auto paagi täitmine. Kuna seda tüüpi akud on kasutusel igal pool erinevates seadmetes, siis tähendab see laadimise lühenemist ka igal pool mujal. Praktikas võiks see tähendada, et igasugused mobiilid, kõrvaklapid, sülearvutid ja tahvlid «pistetakse» vaid korraks seina, et täis laadida ning nende järel ootama ei pea.