Hiirtel kasutati glioblastoomi, mis on üks kõige agressiivsemaid ajuvähi vorme, ravimiseks pisikest kapslit, mis toimetab ajju geenitöötlemisvahendi CRISPR. See lähenemine peatas kasvaja kasvu ja pikendas loomade eluiga.

CRISPR on vahend geneetilise materjali lisamiseks, eemaldamiseks või muutmiseks rakkudes. Teiste geenitöötlemismeetoditega võrreldes on see täpsem ja odavam, kuid on seni olnud ajus raskesti kasutatav.