Riigikaitse õpetus ⟩ Rahu hoidmine maailmas on meie kõigi asi

Täpselt nii on riigikaitsekursuse õppekavas kirjas. Õnneks sain enne pidama, kui jõudsin vastata. Pisut mõelnud, vastasin, et kursuse eesmärk on täiendada õpilase maailmapilti eri rahvuste, rahvaste, ideoloogia jne vaheliste konfliktide olemusest ning anda ülevaade, kuidas sinna maailma paigutub Eesti oma julgeolekuga nii minevikus, tänapäeval kui tulevikus.

Õpilane jäi vastusega rahule. Miks ma aga ei rõhutanud, et oluline on õppida, kuidas kaitsta riiki? Sellepärast, et tänapäeval need asjad nii ei käi, vähemalt mitte nii sirgelt punktist A punkti B.

Kui riigikaitseõpetus Eestis loodi 1927. aastal, oli selle eesmärk anda kursuse läbinuile väljaõpe, mis vastaks noorsõduri kahekuulisele õppekavale sõjaväes. Samuti oli soov süstida noortesse isamaa-armastust. Seda väljendas ka riigikaitsekursuse pealkiri «Sõjaline kasvatus ja õpetus», mis omakorda nimetati 1930. aastal ümber «Riigikaitseliseks kasvatuseks ja õpetuseks».

Nüüd aga väidan, et militaarne ja patriootlik lähenemine ei tööta ning seda pole ka vaja. Tänapäeva õpilane on selleks liiga tark ja otsesele isamaalikule propagandale enam ei allu, kuigi see ei ole vale asi. Lihtsalt otsene propaganda töötab pigem vastupidi ja tõrjub hoopis eemale.

Kui 1927. aastal võis õpilasele öelda, et «vaata, see on õige ja see siin on vale», siis praegu ei suuda sellist õpetamisstiili keegi tõsiselt võtta. Kehval juhul lausa naerdakse välja.

Selle asemel tuleb pingutada ja näidata õpilastele n-ö suurt pilti. Rääkida konfliktide põhjustest, ideoloogiast. Sellest, kuhu ühe või teise fanaatiku järgimine ajaloos on viinud ja mida koledat see on endaga kaasa toonud. Samuti sellest, kuidas on tegevusetult pealt vaadatud, mismoodi agressor käitub, lootuses, et ehk läheb mööda ja kõik saab korda.

«Münchenis oli meil valida sõja ja häbi vahel. Me valisime häbi ja saame sõja.» Winston Churchill, 1938

Seda ilmestab värvikalt ka Suurbritannia peaminister Neville Chamberlaini kurikuulus lepituspoliitika, mille käigus sunniti Tšehhoslovakkiat 1938. aastal loovutama sudeedisakslastega asustatud alad Saksamaale, millega loodeti saavutada rahu Euroopas. See aga andis Hitlerile veel hoogu juurde ja kaks aastat hiljem puhkes laastav teine maailmasõda. Pärast Müncheni sobingut ütles hilisem peaminister Winston Churchill tabavalt: «Münchenis oli meil valida sõja ja häbi vahel. Me valisime häbi ja saame sõja.»

Jõudes lõpuks analoogsete seletuste ja näidete kaudu tänapäeva, saab anda parema ülevaate, mis maailmas toimub ja millised on need ohud, millega peab praegusel ajal maailma julgeolekuruumis arvestama. Kui vaadata avarama pilguga nii mineviku kui tänapäeva probleemidele, siis hakkavad õpilased mõistma, miks üks või teine asi siin maailmas nii on.