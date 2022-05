VIDEO ⟩ Selgus konkursi «Teadus 3 minutiga» vaatajalemmik

Leenu Reinsalu on kasvajaid uuriv noorteadlane KBFIs ning geenitehnoloogia doktorant Tallinna Tehnikaülikoolis. Leenut on lapsest saadik huvitanud meditsiin ning soovist inimkonda aidata, otsustas ta juba bakalaureuse õpingute alguses suunata kõik oma teadmised ja oskused vähiuuringutesse. Tema põhiline huviobjekt on soolevähk ning oma teadustöö tulemusena loodab Leenu leida võimaluse, kuidas saaksime jätta kiiresti jagunevad vähirakud nälga ja seeläbi ravida miljoneid patsiente üle maailma.