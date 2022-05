Kui keegi on plaaninud või alustamas omaenda köögiviljade kasvatamist, tasuks kultuurina kaaluda ka suhkrumaisi; seda eriti, kui on soov ka lapsi protsessi kaasata. Maisi on võrdlemisi lihtne kasvatada ning küpse tõlviku näol magusast ampsust võiksid lugu pidada kõik, olenemata vanusest.