Kaks eurooplast tiirlevad nüüd korraga orbiidil

Cristoforetti jaoks on see juba teine ISS-i missioon. Varasem ekspeditsioon järjenumbritega 42/43 toimus vahemikus 23. november 2014 kuni 11. juuni 2015 ning on seni Euroopa astronautidest pikim järjepidev lähetus kosmosejaamas. Uue, 67. ekspeditsiooni koodnimetus on Minerva.