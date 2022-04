Teadlased leidsid tõendeid, et eluks vajaliku DNA materjal saabus Maale meteoriitidega

Ajakirjas The Nature avaldatud uus põhjalik uurimistöö viitab selgelt, et Maale kukkunud meteoriitidega võis siia jõuda ka DNA-ks vajalik algmaterjal. Analüüsides meteoriitide rühma, mis on väga rikkad orgaaniliste materjalide poolest, on see teadustöö üks esimesi, mis näitab, et DNA-s geneetilist infot hoidvad ühendid võisid olla maavälist päritolu.