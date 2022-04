Koronapandeemia tegi teadlaste kodudest segasummasuvilad

Pandeemia tõi koroonaseminaride laine

Teadus tehti taas suureks Veronika Kalmus kirjutab artiklis, et alates pandeemia algusest ilmus mõne kuu jooksul tuhandeid teadusartikleid ja arvukalt raamatuid Covid-19 viirusest ja selle mõjust, lisaks korraldati lugematul hulgal veebiseminare ja -konverentse. Kalmuse sõnul võis teadussektoris näha hüppelist kasvu uute konkursside algatamises ja rahastuses, eesmärgiga leida lahendusi võitluses pandeemiaga. «Teadlased reageerisid väga operatiivselt ning avaldasid uue teemaga seonduvat kiiremini kui kunagi varem,» selgitab ta. Kalmuse tööst tuleb välja, et paljudes riikides teadvustati selgelt tõenduspõhise juhtimise ja poliitikakujundamise olulisust, teadlaste rolli hakati rohkem väärtustama. Teisisõnu, teadus tehti taas suureks. Covid, covid, covid… Kalmus nendib, et on positiivne, et koroonaviirus kiirendas teaduse arengut, kuid paraku jättis see tema sõnul akadeemilisse ellu ka negatiivse jälje, suurendades erialade konkurentsi ja ebavõrdsust. Tema hinnangul varjutas Covid-19 teemade eelistamine muud uurimisteemad ja teadusharud ning pandeemia algusest alates on neid suhteliselt vähem väärtustatud. «Näiteks andis Eesti Teadusagentuur 2020. aasta märtsis teada, et äsja rahastuse saanud 32 rakendusuuringu teemad tõusevad uuesti prioriteetide sekka, kui on taastunud tavapärane elurütm,» ütleb ta. Kalmus toob välja, et teaduse «covidiseerimine» koondab kogu tähelepanu ühele probleemile ning suurendab erinevates uurimisvaldkondades nii konkurentsi kui ka ebakindlust. Eesmärk leida tõde võib laiemas plaanis asenduda sellega, et vaja on teenida riiki või rahastust. Selline olukord tekitab tema sõnade kohaselt paratamatult väärtuste dilemma, kus teaduse sõltumatus võib minna vastuollu riigi ja turu nõudmistega.



Teadlase kontor kui segasummasuvila

Kalmus kirjutab, et karantiinireeglite tõttu süvenes ebavõrdsus teadlaste töötingimustes ja sotsiaalses elus. Ta kirjeldab, et paljude teadlaste jaoks sai kodust kontor, laboratoorium, raamatukogu, loengusaal või konverentsiruum ning samaaegselt ka lasteaed, kool, kultuuriasutus ja treeningsaal. Kodus töötamisega loodud ebavõrdsed tingimused toovad tema sõnul endaga varem või hiljem kaasa ebaühtlaseid tulemusi.