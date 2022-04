Kartograafiline kirjaoskus oli 20. sajandi algul Balti regioonis laialt levinud

Raamatus uurib Gibson rohkem kui viiekümne etnograafilise kaardi tagamaid: nende koostajaid, kaartide ringlust ja kasutust ning kaartide kui visuaalsete ja materiaalsete kultuuriobjektide vastuvõttu keiserlikus ühiskonnas. Näiteks toob Gibson välja, et 1920. aastal saatsid kohalikud elanikud Eesti-Läti piirialal tollasele piirikomisjonile petitsioonid koos käsitsi koostatud kaartidega, et avaldada oma rahulolematust riikide vahele kavandatava piiri üle.

Üllatuslikult ei meeldinud paljudele kohalikele, et piire tõmmati rahvusliku enesemääramise loogika põhjal (eestlased Eestisse, lätlased Lätti) ja eelistasid pigem majanduslike kaalutluste alusel tehtavaid otsuseid. Nende kaartide põhjal julgeb Gibson ka arvata, et 20. sajandi alguses oli kartograafiline kirjaoskus ühiskonnas laialt levinud.

Lisaks peab autor oluliseks vaadata ka kaartide «taha» - kes ja miks neid koostasid, kelle jaoks neid tehti. «Selleks et mõista, kuidas kaardid on mõjutanud meie tavapäraseid arusaamu rahvuste geograafiast, peab esmalt hoomama kartograafia ajaloolist arengut,» ütleb Gibson.

Näiteks on tähelepanuväärne, et kohalikku kaartide ajalukku on end jäädvustada suutnud ka üks naine. Martha Bielenstein aitas oma kuulsal isal August Bielensteinil – Tartu ülikooli vilistlasel, pastoril ja etnograafil – aastaid järjekindlalt kaardistamiseks vajalikke andmeid koguda. 19. sajandi lõpul, kui isa pimedaks jäi, joonistas ta üles ka kaarte.

Märkimist väärt on see leid seetõttu, et tihtilugu on oma meespereliikmeid kodus teadusliku töö juures aidanud naised jäänud tähelepanuta ja nende panust pole kuhugi üles märgitud. Olulist rolli mänginud naise nimi on aga kõnealuste kaartide all kirjas.