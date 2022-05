Idee sellest, et inimeste teadvust võivad mõjutada ajus esinevad kvantefektid, on saanud esimesed katselised tõendid. Uuringud näitavad, et tuimastid vähendavad ajurakkudes leiduvate mikrotuubulite arvatavate kvantefektide kestust. Kuna anesteetikum lülitab piltlikult öeldes mõistust sisse ja välja, võivad tulemused viidata sellele, et mikrotuubulid võivadki olla seotud meie teadvuse tekkimisega.