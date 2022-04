Eesti firmad ja uurimisasutused liitusid CERNi uue projektiga

«Eesti IT- ja tööstusettevõtetele ning teadusasutustele avanevad sellega võimalused panustada enda arendus- ja tootmisvõimekustega uue põlvkonna osakestekiirendi kontseptsiooni loomisel, võtmetehnoloogiate arendamisel ning vajaliku taristu analüüsimisel ja lõpuks ka valmisehitamisel,» selgitas koostöö tagamaid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Future Circular Collider projekt on CERNi suurejooneline tulevikukiirendi ehitamise projekt, mis on täna teostatavusuuringute staadiumis. Kui täna maailma suurima osakestekiirendi Large Hadron Collider (LHC) pikkus on 27 kilomeetrit, siis FCC pikkuseks saab olema eeldatavalt 92 kilomeetrit, jõudmaks LHCga võrreldes suurusjärgu võrra kõrgemate osakeste kokkupõrgete energiani.