Eesti kliimapoliitika põhialused vajavad uuendamist

Seni on kliimapoliitika põhialused oma eesmärki täitnud: mitmes märkimisväärse kasvuhoonegaaside heitega sektoris nagu energeetika, transport ning tööstustooted on heitkoguse prognoosid paranenud. Mullu riigikogus heaks kiidetud pikaajalise strateegiaga «Eesti 2035» lepiti kokku meie kliimaneutraalsuse eesmärgis aastaks 2050, mistõttu vajavad ka Eesti kliimapoliitika põhialused uuendamist.

«Kliimaneutraalsuse eesmärk on ambitsioonikam kui kliimapoliitika põhialustes sätestatud heite vähendamise eesmärk,» lausus keskkonnaminister Erki Savisaar. «Seni kavandatud meetmetega me uusi eesmärke ei täida ning seepärast on juba sellel aastal plaanis Riigikogus algatada Eesti kliimapoliitika põhialuste ajakohastamine.»