NEW SCIENTIST ⟩ Neuroteadlased teavad: sisekujunduse pisiasjad annavad meie vaimsetele võimetele hoo

Kindlasti oled tundnud mõne sõbra juurde külla minnes, et selles ruumis on mõnus olla. Võib-olla on see lihtsalt pingetest vabanemise tunne, nagu oleksid oma mured kuhugi ukse taha jätnud. Samamoodi võib leida mõne ideaalse kontoriruumi, mis paneb sind loomingulistest ideedest kihama. Proovides sellele mõne mõistliku põhjuse leida ja näiteks oma kodu samasuguseks teha selgub, et nii lihtsalt see siiski ei käi.