«Meenuvad Hannah Arendti mõtted kurjuse banaalsusest. Arendt oli korrespondent SS-kolonelleitnandi Adolf Eichmanni kohtuprotsessi juures,» arutleb akadeemik Allik ja lisab: «Oleme selle korra juba üle elanud, et Schilleri ja Goethe kodumaalt arenes välja Teise maailmasõjaga tipnenud kurjus. See ei ole minu arust lõpuni arutatud ning see on ka väga pikalt psühholoogiat mõjutanud.» Küsimus pole ilmselt harituses, vaid ühiskonnatüübis, et kui puudub vaba ühiskond ja poliitiline konkurents, siis on tavapärane nii stereotüüpide pähe määrimine kui ka võimu tingimusteta usaldamine – «tsaar» on ainus päike, mis särab ja kõike määrab.