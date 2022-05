Vaba Akadeemia loeng ⟩ Auli Viidalepp «Robotite kujutamine tänapäeva ulmefilmides»

Viimasel kümnendil on avaldatud mitmeid ulmefilmiseeriaid, milles inimeselaadsed robotid täidavad ühiskonnas keskset ja normaliseeritud rolli. Samuti on nende loomaailmade aegruumid nihkunud lähemale nö päris reaalsusele meie ümber. Vaatame, millises rollis kujutatakse ulmeroboteid ja kuidas suhestub ulmekirjandus ühiskonnaga laiemas mõttes.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.