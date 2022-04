In memoriam: tehnikateadlane Leo Rannamägi

Innovatsioonide taga, kuidas leiutatakse miski uus, hakatakse seda tootma ja võetakse kasutusse, on alati väga suur, aga sageli vaevu välja paistev ülimahukas inseneride töö, täpne ja läbimõeldud töö. Inseneriteadus ning inseneritöö kaasapanu on vastutusekoorem: inseneri loodu, katsetatu, heakskiidetu peab ka päriselt toimima. See on inimestele tehtud ja sageli seotud inimeste eluga.