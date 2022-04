Eesti noormees õpib Hollandis maapõue salvestunud soojusenergia kasutamist

Hollandis õppides on Henri saanud osaleda geotermaalenergia projektides. «Meile anti ühes õppeaines ette Hollandi riigist konkreetne piirkond, kuhu pidime projekteerima just sinna ja sealseid olusid arvestades sobiva maapõueenergiat kasutava süsteemi. See võis olla üks suurem maja või hoopis linnaosa või asum. Minule sattus üks väike 500 elanikuga Hollandi linnake.» Henri selgitab juurde, et maapõueenergia kasutamiseks on mitmeid võimalusi – seda saab nii kivimite kui ka näiteks põhjavee soojusest. «Selleks, et parim, jätkusuutlikuim ja kulutõhusaim variant välja selgitada, pidime uurima etteantud piirkonna geoloogilisi tingimusi. Lisaks tegema mitmeid kalkulatsioone, näiteks kui suurt võimsust võib selles piirkonnas maapõuelt saada, millised on soojuskaod, millised on projektiga seotud kulud või kas ja kui palju maapõu käitamise ajal jahtub. Põhjaliku uurimistöö põhjal selgus, et meie asula puhul oli parimaks variandiks põhjaveekihtidest saadav maapõueenergia.»

Geotermaalenergia puhul ei saa tema sõnul rääkimata jätta ka keskkonnahoiust. «Lisaks kõikidele tehnilistele ja majanduslikele arvutustele, mis me oma projektis tegime, oli ülesandeks teha kindlaks ka see, kui palju nende süsteemi kasutamine vähendab fossiilsete kütuste kasutamisest tulenevate kasvuhoonegaaside hulka ja võrreldes Hollandis muidu laialt levinud maagaasiga on loomulikult maapõueenergia palju parem valik.»