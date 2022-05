Maa-välise elu otsimiseks on palju aktiivseid projekte. Sõnumite edastamise katseid on ennegi tehtud, loodud on isegi mittetulundusorganisatsioon Messaging Extraterrestrial Intelligence – METI (e.k maavälise intelligentse elu otsingute MTÜ) loomiseni. 1974. aastal saatis Arecibo raadioteleskoop 1679-bitise sõnumi kerakujulise täheparve M13 (ehk Herkulese kerasparve – toim) suunas. See kerasparv asub Maast 25 000 valgusaasta kaugusel.