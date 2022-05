NEW SCIENTIST ⟩ Helsingi ei jokuta, kliimaeesmärkide saavutamiseks tehakse resoluutseid samme

Umbes 9000 on juba sisse kolinud. «Iga päevaga läheb siin aina paremaks,» ütleb Hetta Huittinen-Naskali, kes on Kalasatamas neli aastat elanud.

Linnavõimud katsetavad piirkonnas uusi ideid, mis hiljem võibolla terves pealinnaski ellu viiakse: eelmisel aastal vurasid seal ringi isesõitev buss ning eakatele elanikele toitu kohale toimetanud robotid. Ehk on kõige olulisem, et piirkonnas on võetud nõuks vähendada oma sõltuvust fossiilkütustest, et täita Helsingi eesmärk 2030. aastaks süsinikuneutraalseks saada.