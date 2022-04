Euroopa kosmoseagentuur lõpetab koostöö Venemaa ja Roskosmosega

Algatati kõigi Venemaa ja Ukrainaga seonduvate koostööprojektide osas põhjalik analüüs. Eesmärk on kindlaks teha uue geopoliitilise konteksti võimalikud tagajärjed ESA programmidele ja tegevustele ning luua Euroopa jaoks vastupidavam ja tugevam kosmosetaristu.

Lõpetatakse koostöö Venemaaga Luna-25, -26 ja -27 ning ExoMarsi projektides. Venemaa agressioon ning sellest tulenevad sanktsioonid tähendavad tingimuste kardinaalset muutust. Seetõttu on koostöö jätkamine planeeritud missioonidel võimatu.

ESA enda teadus ja tehnoloogia nende missioonide tarbeks on aga jätkuvalt aktuaalsed.

Uus lennuvõimalus avaneb tänu NASA veetavale Kuu kommerts-tarne missioonile PROSPECT (kavandatud Luna-27 jaoks). Ka Luna-25 projekti jaoks, mille eesmärk on testida ESA navigatsioonikaamerat PILOT-D, on teine äriline teenusepakkuja juba leitud.

Olgugi et kõik ExoMars kulgurimissiooni elemendid (kanderakett ja -moodul, laskumismoodul ning kulgur Rosalind Franklin) on läbinud lennueelsed ülevaatused, on koostöö Roscosmosega peatatud ning ExoMars missiooni käesoleva aasta septembris ei käivitata.