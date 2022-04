Rakenduskõrgkoolid autasustasid õpilaste teadusfestivalil kaht noort leiutajat

«Droonide eriotstarbeline kasutamine on kogu maailmas populaarsust kogumas ja juba 11. klassis tehtud sellisel tasemel uurimistöö on muljetavaldav,» tunnustas rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu võitjat. Samuti rõhutati, et autor on endale põhjalikult selgeks teinud infotehnoloogilised aspektid, mõistab nende sisu ja suudab neis hästi orienteeruda. «Kindlasti on autoril võimekust edasisteks inseneeriaõpinguteks, et kõrgkoolis algatust ise edasi arendada,» rõhutas Kaskel.