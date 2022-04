See on üks osa NASA kosmoselennu uute võimaluste programmist, mis katsetab erinevaid paljulubavaid tehnoloogiaid kosmoseuuringuteks ja kosmosetranspordi laiendamiseks.

SpinLaunchi stardisüsteem on pealtnäha lihtne: see kasutab tugevat tsentrifugaaljõudu ja viimast tõukejõu etappi, mille eesmärk on muuta satelliitide kosmosesse lennutamine raketikütusevabamaks ning koos sellega ka palju taskukohasemaks ja keskkonnasõbralikumaks, kuid lõplik töökontseptsioon vajab veel endiselt tõestamist.