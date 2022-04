Värskes üleilmses kliimaraportis kõlab Eesti teadlaste hääl

Eesti teadlaste panus pakub lahendusi

IPCC eelnevad aruanded on kõik andnud selgeid viiteid, milles pole kahtlust – inimtegevusest tingitud kliimamuutused on laialt levinud, kiired ja intensiivistuvad. See ohustab meie ja kõigi teiste liikide heaolu ning on oht kogu planeedi tervisele. Mistahes edasine viivitus kooskõlastatud globaalsete kliimameetmetega jääb kiiresti sulguva akna taha.