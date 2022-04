Uus lähenemine termotuumasünteesile seisneb selles, et sihtmärki tulistatakse osakestega ehk «mürsuga» kiirusel 6,5 km/s. Iduettevõte väidab, et on oma uue lähenemisviisiga tõestanud, nagu saaks nende seadme abil osakesi tulistades koguda termotuumasünteesi reaktorist rohkem energiat, kui oli reaktsiooni käivitamiseks vaja, mis on seni olnud fusioonenergia lahendamata probleemiks juba aastakümneid.