Sõjaajaloolane selgitab Ukraina ajaloo olulisimaid sõlmpunkte

Budapesti memorandumi järgi loobus Ukraina 1994. aastal oma riigi territoriaalse terviklikkuse tagamise nimel tuumarelvadest. President Leonid Kutšma ajal välja kuulutatud nn mitme vektori välispoliitika deklareeris, et Ukrainal ei ole vaenlasi, vaid on sõbrad. See põhjustas Ukraina ulatuslikku demilitariseerimist ja kahjustas suuresti riigikaitset.

Ukraina taasiseseisvumise eelset ühiskonda iseloomustasid Eesti omaga üsna sarnased jooned: tekkis rahvuslik vaimustus ja poliitiline vabadusliikumine, mida ajendasid glasnost ja uutmine (perestroika). Erinevus seisnes aga selles, et need puudutasid ennekõike seda osa Ukraina territooriumist, mis paikneb Dneprist lääne pool. Nagu eelnenud ülevaade näitab, oli selline sündmuste käik põhjendatud ennekõike ajalooliselt. Et vältida konflikte Ukraina kommunistliku partei nomenklatuuriga, Ukraina NSV riigiaparaat ukrainastati. Samuti ukrainastati kohapeal paiknenud suurearvulised Nõukogude armee sõjaväestruktuurid. Ühest küljest lihtsustas see Ukraina riigi ülesehitamist, sest riigiaparaati ja kaitseväge ei tulnud rajada nullist. Teisest küljest säilis seetõttu nõukogude pärand ja mentaliteet, mis halvendas Ukraina toimimist rahvusriigina. Suurimaks probleemiks kujunes ametnike ja sõjaväelaste lojaalsus. Majanduse liberaliseerimine ning postsoveti ühiskonnaga kaasas käinud moraalilangus soodustasid oligarhia teket; ühiskond kihistus sotsiaalmajanduslikult lausa äärmuslikult.

Tagasivaates võib öelda, et võtmeküsimuseks sai dilemma, kas jätkata SRÜ raames integreerumist Venemaa ja Valgevenega või võtta suund Euroopa Liidule. Esimene märkimisväärne katse seda dilemmat lahendada oli 2004. aastal toimunud nn oranž revolutsioon, mil võimule tulnud president Viktor Juštšenko üritas pöörata Ukrainat näoga läände. Sellest ajast saati on Venemaa Föderatsioon üritanud sisepoliitiliste sündmuste arengut Ukrainas mõjutada, et hoida Ukrainat oma mõjusfääris. Presidendivalimiste eel Juštšenko mürgitati (arvatavasti Vene eriteenistuste poolt) ning tema poliitikat diskrediteeriti.

2004. aasta oranži revolutsiooni esimese päeva hommik. Kiievi keskväljakule on Viktor Juštšenko toetuseks kogunenud kümned tuhanded inimesed. Foto: Wikipedia

Kuna uus võim ei suutnud lahendada riigis vohanud üldist korruptsiooni ja leevendada sotsiaalmajanduslikke probleeme, toimus 2010. aastal võimuvahetus venemeelse presidendi Viktor Janukovitši kasuks. 2013. aasta sügisel põhjustas ebaõnnestunud katse Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingut sõlmida üliõpilaste meeleavaldusi Kiievis, mis kasvasid üle relvastatud vastupanuks Janukovitši režiimile linna keskväljakul – Maidan Nezaležnostil (’iseseisvuse väljak’). Aurevolutsiooni nime all ajalukku läinud 2014. aasta sündmused, mille tulemusena riigivõim demokratiseerus, tunnistas Putin mittelegitiimseks riigipöördeks. Sellest ajast peale on Venemaa otsustanud sekkuda Ukraina siseasjadesse esialgu hübriidsõjavõtteid kasutades ning alates selle aasta veebruarist juba toore jõuga, et takistada Ukraina läänestumist ning taastada oma ülemvõim Ukraina territooriumi ja rahva üle ükskõik mis hinnaga.