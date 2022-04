Täna ilmub poliitiliste vaidluste taha takerdunud IPCC raporti kokkuvõte

Analüütikute sõnul on ÜRO Valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (IPCC) viimane raport oluline ressurss riikidele, kes otsivad kiiret võimalust Venemaa naftast ja gaasist loobumiseks. Raporti fookuses on maailmamajanduse võõrutamine fossiilkütustest ja üleminek madala või nullsüsinikusisaldusega energiaallikatele, alates päikese ja tuuleenergiast lõpetades tuuma-, hüdro- ja vesinikuenergiaga.

Kaks esimest osa IPCC värskest teaduslike hinnangute triloogiast on juba ilmunud. Neis käsitletakse, kuidas kasvuhoonegaasid planeeti kuumutavad ja mida see elule Maal tähendab. Kolmandas aruandes kirjeldatakse, mida selle probleemiga ette võtta. Kõkkuvõtte poliitiline mõju on ulatuslik, sest lahendused puudutavad praktiliselt kõiki kaasaegse elu aspekte ja nõuavad märkimisväärseid investeeringuid. Lihtsad vastused on aga ebatõenäolised, kusjuures IPCC peaks üksikasjalikult kirjeldama vajadust muuta energiatootmist, tööstust ning linna-, transpordi- ja toidusüsteeme.