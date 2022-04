Tootsi peenra põhimõtted kirjutati üleeuroopalisteks poliitikasoovitusteks

Täna, 5. aprillil 2022 esitleb Euroopa akadeemiate teadusnõukoda (EASAC, European Academies' Science Advisory Council) raportit «Taastav põllumajandus Euroopas. Euroopa Liidu «Talust taldrikule» ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate kriitiline analüüs» (i.k «Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies»).