Teadlased said valmis lihtsalt kasutatava tulevikku ennustava masina

Ennustada saab nii ilma, aktsiahindu, patsiendi riski haigestuda tulevikus haigustesse jne. Vastavalt mineviku info põhjalikkusele on tuleviku ennustamine seda täpsem, mida rohkem on ajalisi andmeid.

Tegemist on siiski juba vanade tehnoloogiatega, mis on uues lahenduses taaskasutades kokku pandud kasutajate jaoks mugavamaks ja sõbralikuks süsteemiks. Aegridade andmete põhjal prognooside tegemine nõuab tavaliselt mitut keerukat andmetöötluse etappi ja masinõppe kasutamist, millel on üsna järsk õppimiskõver. Mitte-ekspertidele käis tavaliselt selline seadistamine üle jõu ja ka eksperdid pidid keerulisemate juhtumitega alla vanduma.