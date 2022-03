VÕRDNE ESINDATUS KOSMOSESSE ⟩ Saksa feministid tahaksid kosmosesse lennutada häbemekujulise kosmoselaeva

Saksa feministlik kunstirühmitus Wer Braucht Feminismus? (eesti k. Kellele on vaja feminismi?) on veebikeskkonnas change.org loonud petitsiooni, kus nad kutsuvad Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) üles kosmoses soolist võrdsust juurutama. Nad rõhutavad, et kosmos on juba piisavalt näinud fallosekujulisi kosmoselaevu, aeg on tähtede poole saata ka midagi vulvasarnast.